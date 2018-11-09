Дом на крови: в "Лифтремонте" отказались от рабочего, впавшего в кому после ЧП на стройке

Почти неделю находится в коме 32-летний Роман Курбанов, который работал монтажником ООО "Лифтремонт" на стройке микрорайона "Белые росы" в Красноярске.

Во время монтажных работ он сорвался с третьего этажа в шахту лифта. Молодого мужчину с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Однако родственники узнали о произошедшем только сутки спустя.

Ни работодатель, ни медики не сообщили им о том, что случилось с Романом.

Особенность ситуации в том, что Курбанов работал на стройке без официального договора – как и многие сотрудники "Лифтремонта", говорят родственники пострадавшего.

Сестра Романа рассказала Вестям.Ru, что работы долго у ее брата не было, и он согласился на такие условия.

Начальство обещало официально трудоустроить его и других сотрудников после того, как они "переживут" строительство нового микрорайона.

"Не пережил", — говорит его сестра и называет эту стройку "домом на крови". Родственники пострадавшего сообщили местному телеканалу ТВК, что это уже не первый подобный несчастный случай с сотрудниками красноярского "Лифтремонта".

При этом доказать ответственность работодателя за то, что его сотрудники работали на опасном участке без страховок, официально не трудоустроенные, а значит, без каких-либо гарантий в случае ЧП, практически невозможно.

Местным журналистам в "Лифтремонте" заявляют, что этот мужчина у них не работал, и они вообще не знают, как он попал на территорию стройки. Хотя в больницу его доставили в фирменной спецодежде "Лифтремонта", а из бытовки родственникам отдали личные вещи Романа, которые он снял перед тем, как приступить к работе.

В день трагедии – 3 ноября, по словам родственников Курбанова, он работал на строительстве нового ЖК уже 13-й день подряд, без выходных.

Родственники пострадавшего рабочего также рассказывают, что компания не соблюдала элементарных правил техники безопасности: на высотных объектах люди работали без страховочных поясов (а зачастую и в одиночку), поскольку компания их просто не выдавала, а лифтовая шахта не была оборудована строительными лесами.

Сейчас родные Романа обратились к следователям и пожаловались в Трудовую инспекцию и Ростехнадзор. Потребуется им и помощь адвокатов, поскольку в "Лифтремонте" Красноярска с ними по-прежнему общаться не желают.

Из доказательств, что их находящийся при смерти родственник действительно трудился на эту организацию, – только спецодежда, договор о материальной ответственности и свидетели — другие рабочие, которые трудились и рисковали вместе с Романом Курбановым. Если, конечно, они от своих показаний не откажутся.