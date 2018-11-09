Изнасилованная дознавательница отказывается пройти полиграф

Защита одного из экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, ходатайствует, чтобы потерпевшая так же, как и обвиняемые, прошла допрос на полиграфе, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Как сообщалось, в конце октября в полицию Уфы обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем, с заявлением об изнасиловании​​​. По ее словам, в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району на нее напали и изнасиловали трое коллег.

Руководством МВД региона было принято решение уволить начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также начальника отдела по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании.

По решению суда все трое фигурантов в настоящее время находятся под арестом, в четверг защита пыталась их освободить из-под стражи, однако Верховный суд Башкирии оставил решение районного суда об аресте без изменений.

Как заявила адвокат экс-полицейского, на предложение провести проверку на полиграфе как потерпевшей, так и подзащитного Яромчука, потерпевшая ответила отказом.

Ранее сотрудники следствия сообщили, что в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле 23-летней девушки-дознавателя обнаружены следы, характерные для изнасилования.