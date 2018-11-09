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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 26 минут назад
Палеонтологи описали останки самой маленькой человекообразной обезьяны в истории
Исследователи изучили останки рекордно миниатюрной человекообразной обезьяны. Возможно, эти ископаемые прольют свет на давние загадки эволюции приматов.
Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Human Evolution Джеймсом Росси (James Rossiea) из Университета Нью-Йорка в Стоуни-Брук и ныне почившим Эндрю Хиллом (Andrew Hill) из Йельского университета.
Необычные ископаемые зубы были обнаружены Росси в трёх разных точках Кении в 2004 году. Спустя годы палеонтологи тщательно изучили находку и опубликовали свои выводы.
По мнению авторов, эти коренные зубы (моляры) принадлежат ранее неизвестному виду рода Simiolus. Ему дали название S. minutus. Название вида можно перевести с латыни как "наиуменьшенный" или "уменьшенный сильнее всего". У специалистов были основания для такого выбора. Ведь открытый вид, похоже, является самой миниатюрной из известных человекообразных обезьян.
Поясним, что биологи могут судить о массе тела млекопитающего по размеру его зубов. Выведенные ранее закономерности проверены на огромном числе видов и достаточно надёжны. На основании этих правил учёные заключили, что открытая ими обезьяна весила всего 3,5 килограмма.
S. minutus жил 12,5 миллиона лет назад, то есть в миоцене. Эта геологическая эпоха началась примерно 23 и закончилась примерно 5 миллионов лет назад.
В миоцене с приматами произошло нечто странное. В начале эпохи существовало широкое разнообразие примитивных приматов. Достаточно сказать, что самый маленький из найденных палеонтологами весил четыре килограмма, а самый внушительный – пятьдесят. Однако к концу миоцена их почти вытеснили человекообразные и предки других обезьян Старого Света.
Как и почему это произошло? Об этом палеонтологи спорят на протяжении десятилетий. Проблема в том, что ископаемых останков, относящихся к этому переходному периоду, очень немного, к тому же их зачастую трудно классифицировать. Находка S. minutus частично заполняет этот пробел.
Рассмотрев предполагаемые "родственные связи" найденной крохи, авторы пришли к выводу, что целый ряд других приматов миоцена, чей статус до сих пор вызывал сомнения, действительно были человекообразными обезьянами.
Кроме того, найденные зубы, возможно, подскажут специалистам, почему произошёл "миоценовый переворот" среди приматов.
Дело в том, что вид S. minutus, как и более примитивные приматы, питался листьями. Таким образом, он был их соперником в борьбе за пищевые ресурсы.
"Раньше мы находили в этих местах самых ранних тонкотелых обезьян, а теперь у нас есть человекообразная обезьяна, которая выглядит так, будто бы она была их прямым конкурентом за пищу", – говорит Росси.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о ранее неизвестных видах ископаемых приматов, о морском вояже предков обезьян Нового Света, а также о праматери обезьян.
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