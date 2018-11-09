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9 ноября 201813:32

В московском метро запустили поезд Зимней универсиады-2019

8 ноября в электродепо "Красная Пресня" состоялся запуск нового тематического поезда, посвященного Зимней универсиаде-2019.

 

Владислав Гасумянов, статс-секретарь — вице-президент компании "Норникель", на торжественном мероприятии сказал:

"Запуск брендированного поезда – это инициатива "Норникеля", генерального партнера Универсиады. Как известно, московское метро ежедневно перевозит 9 миллионов человек, поэтому для нас очень важно, что и гости столицы, и сами москвичи узнают об Универсиаде".

Дизайн поезда позволяет раскрыть красоту и природное разнообразие Сибири, ее готовность к проведению международных соревнований высокого уровня, а выбор оформления проходил на основании конкурса среди студентов–дизайнеров из московских и международных вузов.

"Победителями оказались студенты государственного университета имени Косыгина, и их дизайнерские наработки были интегрированы в общую картинку нашего поезда», — подвел итог Владислав Гасумянов".

Илья Авербух, известный фигурист и режиссер церемоний открытия и закрытия Универсиады-2019, поделился впечатлениями от нового состава:

"Такой поезд, который будет переносить москвичей в сибирский регион, пропагандировать нашу историю, нашу культуру и Универсиаду в Красноярске – это замечательная идея, а главное, что исполнение очень хорошее".

Всего в составе 10 вагонов, каждый из которых содержит интересные факты о сибирском регионе и, конечно, о Студенческих играх. Кроме того, в рамках запуска поезда запланировано множество активностей.

"Мы хотим по вузам Москвы сделать специальные места, где люди смогут фотографировать наш поезд в 2D и 3D и участвовать в конкурсе фотографий под хэштегом #UNICTRAIN. В декабре мы подведем итоги, и победители получат приз", — рассказал Владислав Гусумянов.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец также приняла участие в запуске поезда и отметила, что поезд сделан талантливо с профессиональной точки зрения и интересно с точки зрения собрания фактов и их презентации. "Это будет яркое и значимое событие для всей страны", — сказала она.

Сигнал к отправлению поезду дали организаторы и почетные гости мероприятия, дружно подняв специальные жезлы. Состав был запущен на Кольцевой линии Московского метрополитена.

Теперь жители и гости столицы ежедневно смогут ощущать себя частью большого спортивного события, которое пройдет в марте 2019 года в Сибири.

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