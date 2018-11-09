"Черный нал" для тренера: "Манчестер Сити" приплачивал Манчини

Английский клуб премьер-лиги "Манчестер Сити" подозревают в скрытых выплатах итальянскому тренеру Роберто Манчини, под руководством которого "горожане" с 2009 по 2013 год по одному разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Практически руководители "МанСити" удвоили официальную зарплату наставника, который позже работал в питерском "Зените", сообщает немецкое издание Spiegel. По условиям контракта Манчини получал 1,67 млн евро, но при этом большую сумму в 1,75 млн евро ему переводили от лица клуба "Аль-Джазира" из ОАЭ, в котором итальянец числился советником. Оба клуба принадлежат шейху Саиду Бин-Зайеду.

Пока совершенно неясно, что может грозить представителям "Сити". Формально клуб не нарушал никаких правил и работа "советником" в другой команде вполне могла быть оговорена в соглашении Манчини с манкунианцами. Однако, журналисты подозревают, что никакой реальной работы тренер "МанСити" в арабской команде не вел, а работодатели всего лишь выводили себя и тренера из-под санкций со стороны налоговиков.