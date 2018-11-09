Талибы: Россия не поставляет нам оружие

Россия не поставляет оружие талибам, заявил официальный представитель крыла движения Мухаммад Сохейл Шахин. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции после встречи московского формата по Афганистану, передает РИА Новости.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что участие представителей "Талибана" (запрещена в России) станет важным вкладом для прямых переговоров между правительством Афганистана, талибами и представителями общественно-политических кругов страны.

Московский формат консультаций по Афганистану создали в 2017 году. Во встречах участвуют спецпредставители РФ, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.