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9 ноября 201814:59 Максим Опарин

Кусок пластмассы по баснословной цене: тысячи москвичей пострадали от аферы с датчиками дыма

Тысячи москвичей стали жертвами очередной аферы. Представительные молодые люди обходят квартиры и вынуждают жителей покупать датчики газа и дыма, объясняя это якобы обязательной городской программой. На деле приборы оказываются абсолютно бесполезными. Юристы считают, что этот агрессивный маркетинг носит все признаки мошенничества. Как заставить ловких коммерсантов вернуть деньги?

Две коробочки — одна в кухне, другая в коридоре — появились в квартире Ирины Якимюк неожиданно. Молодой человек в галстуке и с удостоверением долго рассказывал о преимуществах датчиков дыма. В итоге пенсионерка отдала три тысячи за устройства, которым реальная цена — не больше 300 рублей.

"Дали этот поток информации, очень вежливый молодой человек — и вот попадаешь как под гипноз. И просто-напросто отдала, подарила деньги", — рассказывает она.

Продавец ссылался на несуществующие постановления правительства — даже вспомнил программу "Безопасный город" — и убеждал, что с нового года установка таких приборов будет обязательной — соответственно, станет в разы дороже. О том, что на монтаж подобных приборов нужно иметь лицензию, почему-то не упомянул.

"Организация должна иметь лицензию МЧС. Список организаций, имеющих лицензии, есть на сайте МЧС. И после монтажа организация должна провести проверку работоспособности этой системы. На право проверки работоспособности требуется аккредитация", — рассказал эксперт по пожарной безопасности Дмитрий Удалов.

Продавец тогда прошелся по всему дому. Людмиле Александровне кроме дымоулавливателей он установил прибор для контроля утечки газа за 10 тысяч рублей.

- Они мне показали эти установки. Я подумала: ну, наверное, это плюс работа стоит 10 тысяч.

Не пожалели мошенники и 92-летнего ветерана войны. Борису Алексеевичу, предварительно напугав, что из его квартиры пахнет газом, вручили такую же коробочку за 7 тысяч.

"Ну и стал проверять там, прибором каким-то. По всей Москве будут сейчас ставить такие приборы", — рассказывает ветеран.

Пытаемся проверить прибор самым элементарным способом: открыли газ, даже слышно, что он идет, но прибор никак не реагирует — зеленая лампочка как горела, так и горит.

Все эти безделушки предлагает компания "Газконтроль". После того, как там узнали, что к их клиентам пришли журналисты, Ирине Якимюк позвонили из офиса.

Сам мастер отзвонился и пришел сюда, чтобы вернуть деньги. Сейчас попробуем с ним поговорить.

- Здравствуйте.
- Не надо меня снимать!
- Одну секунду, куда вы убегаете?
- Не надо меня снимать!
- Почему вы закрываете лицо?
- Просто не хочу, я не люблю, когда меня снимают!

Продавец сам начал изображать из себя жертву: мол, устроился на работу в фирму специалистом по безопасности.

- Я устроился на работу и — нет, я не считаю, что я мошенничеством занимаюсь. Обучали по системам безопасности.
- Что именно? Может, вас обучали просто впаривать коробочки ненужные пенсионерам?
- Нет.

По всей Москве тысячи пострадавших, а уголовных дел нет: предлагать товары по квартирам официально не запрещено.

"Они пытаются завуалировать всю свою мошенническую деятельность под так называемый агрессивный маркетинг. Однако это, безусловно, разновидность мошенничества", — говорит юрист Дмитрий Фаустов.

Юристы уверяют: доказать факт мошенничества все-таки можно. В заявлении в полицию нужно указать, что причинен значительный ущерб. Для многих пенсионеров 10 тысяч — сумма не маленькая. Надо сказать, что потерпевших намерено вводили в заблуждение. Для этого понадобятся показания свидетелей. Ими могут стать соседи, которые прошли такую же обработку.

Текст: "Вести-Москва"

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