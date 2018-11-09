Победителем конкурса имени Стенина стала Алена Кочеткова

Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2018 года получила 30-летняя калужанка Алена Кочеткова. Она же стала обладателем первого места в номинации "Моя планета. Серия". Победу ей принес цикл снимков "Как я болела" — документальный отчет о драматичной борьбе с раком.

Алена призналась, что это была сложная и очень личная история, которую она бы хотела рассказать как можно большему количеству людей. Кроме того, эта работа стала для девушки средством не сломаться внутренне, "принять испытание и жить, занимаясь любимым делом". Она отметила, что конкурс имени Стенина — это один из самых актуальных и значимых конкурсов для фотографов.

"Мне было интересно получить оценку международного жюри и посоревноваться с лучшими молодыми фотографами со всего мира. Это возможность доказать себе, что я могу рассказать историю так, что это будет интересно другим", – поделилась ощущениями от победы обладательница Гран-при.

В номинации "Моя планета. Одиночная работа" первого места удостоился снимок "Клюквенное сердце". Фотографию сделал с дрона Сергей Гапон на сборе ягоды в Белоруссии.

Обладателями первых премий в номинации "Главные новости" стали Джастин Салливан (ЮАР) с фотографией "Противостояние" и Луис Тато (Испания) с фотосерией "Беспорядки в Кении после выборов". Первого места в спортивной номинации удостоены Тайсир Махди из Ирака за фото "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой, и итальянец Андреа Алаи за фотосерию "Ультрас".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует, обращаясь к работам Андрея Стенина как к своеобразному камертону правды.

"В центре каждой выставленной здесь работы история – человека, личности, страны", – подчеркнул он.

После церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея состоялось открытие выставки работ лауреатов. На ней демонстрируются около 200 работ лучших молодых фотожурналистов, которые вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности.

Выставка будет открыта для всех желающих с 9 по 30 ноября, вход свободный.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина проводится МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Цель конкурса — поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Генеральными информационными партнерами конкурса являются сайт Вести.Ru и телеканал "Россия Культура".