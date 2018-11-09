Тема:
Фотоконкурс имени Андрея Стенина 21 минута назад
9 ноября 201813:26
Церемония награждения лауреатов конкурса имени Стенина. Фотолента
Церемония награждения лауреатов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, состоялась в Москве. Гран-при получила калужанка Алена Кочеткова. За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2018 году боролись 25 молодых фотографов из 14 стран мира.
Ранее по теме
-
Победителем конкурса имени Стенина стала Алена Кочеткова21 минута назад
-
Дмитрий Медведев встретился с финалистами фотоконкурса имени Андрея Стенина20 часов назад
-
В ООН открылась выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина6 суток назад
-
Главный победитель конкурса имени Стенина будет объявлен 8 ноября10 суток назад
-
В Москве назвали призеров конкурса Стенина 2018 года3 месяца назад
-
Репортаж о борьбе с огнем в ЮАР стал лучшим на конкурсе имени Андрея Стенина3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Шпионский скандал между Россией и Австрией
- Страшная аудиозапись убийства в лифте на юго-западе Москвы
- Мужчина открыл стрельбу в подмосковном колледже
- В московском метро запустили поезд Зимней универсиады-2019
- Убийца москвички и ее сына сознался в содеянном
Самое читаемое
-
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего
- Ничто не предвещало смерть актера, еще вчера он озвучивал фильм
- Королеве красоты дали 13 лет за похищение человека
- Известная актриса всю жизнь скрывала, что отец ее дочери Кончаловский
- Умер пологовский потрошитель, убивший более 100 человек
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК
- Ликвидность - главная проблема для ФРС
- ЦБ РФ допустил ослабление рубля в декабре
- США объявили о санкциях против санаториев, отеля в Крыму и МГБ ЛНР
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Лидеры ОДКБ сверили планы в Астане
- Жесткая посадка между лесом и болотом
- Скандал с шашлыками в колонии всплыл из-за развода Цеповяза
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Подмосковные наркодилеры снабжали зельем четверть страны
- На Москву надвигается холодный антициклон
- Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране
- Неизвестные художники украшают столицу барельефами
- Выходные в столице: квест, географический диктант и поиск новых друзей
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"
Сегодня
Мужчина открыл стрельбу в подмосковном колледже
2 часа назад
В Казахстане для Путина связали узел из гвоздя
1 час назад
Пожар в шиномонтаже: погибших уже 5
1 час назад
Почему Ирану нужна военная экономика?
15 часов назад
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце
05.11.2018 15:30
Не упусти свой шанс стать телезвездой
08.11.2018 11:41
Фильм "Годунов" с первых серий стал чемпионом по количеству зрителей
06.11.2018 18:01
Google объяснила пользу от "ночного режима" в приложениях
22 минуты назад
Талибы: Россия не поставляет нам оружие
36 минут назад
Изнасилованная дознавательница отказывается пройти полиграф
38 минут назад
Каждый пятый россиянин мечтает о домработнице
3 часа назад
Дело о шашлыках: Цеповяза допросили как свидетеля
3 часа назад
Переломы будут срастаться в два раза быстрее
3 часа назад
Мишка Паддингтон вернется на экраны
4 часа назад
Член комитета украинской Рады предложил запретить зиму
7 часов назад
В работе лайнеров Boeing 737 MAX найдены опасные ошибки
13 часов назад
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса
08.11.2018 14:02
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского
07.11.2018 21:40
Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон"
07.11.2018 19:18