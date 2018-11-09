Церемония награждения лауреатов конкурса имени Стенина. Фотолента

Церемония награждения лауреатов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, состоялась в Москве. Гран-при получила калужанка Алена Кочеткова. За право стать обладателем Гран-при конкурса в 2018 году боролись 25 молодых фотографов из 14 стран мира.