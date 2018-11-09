Опубликована страшная аудиозапись убийства в лифте на юго-западе Москвы

СМИ опубликовали аудиозапись, зафиксировавшую последние мгновения жизни 52-летней женщины, убитой в лифте жилого дома на улице Знаменские Садки в Северном Бутове вечером в минувший вторник, 6 ноября.

Злоумышленник проник вслед за женщиной в подъезд, после чего вместе с ней вошел в лифт, где и совершил нападение.

Судя по всему, жертва активировала кнопку связи с диспетчером. На фоне криков о помощи и предложении забрать все деньги, обращенному к преступнику, диспетчер сообщает о том, что ведется видеосъемка и спрашивает, нужно ли "вызвать милицию".

В итоге нападавший нанес женщине множественные ножевые ранения. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Через некоторое время полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении ограбления в районе Ново-Переделкино. Стражи порядка установили, что фигурант мог совершить убийство на улице Знаменские Садки.

В итоге мужчина, оказавшийся экс-сотрудником правоохранительных органов из Азербайджана, недавно приехавший на заработки в Москву, признал свою вину.