Морозов повторил свой мировой рекорд на этапе Кубка мира по плаванию

Российский пловец Владимир Морозов занял первое место на дистанции 100 метров комплексом на шестом этапе Кубка мира в японском Токио. На короткой воде он показал время 50,26 секунды, повторив собственный мировой рекорд, установленный им 28 сентября в Нидерландах.

Представитель Японии Хиромаса Фудзимори приплыл к финишу со вторым результатом дня (51,58). В тройке лучших оказался американец Майкл Эндрю (51,59).

Шестой этап Кубка мира по плаванию завершится 11 ноября.