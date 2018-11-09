Димитрис Итудис: ЦСКА против "Милана" проявил характер

Греческий главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис после матча своих подопечных с итальянским "Миланом" в рамках регулярного чемпионата Евролиги, отметил, что армейцы проявили характер, уступая 13 очков, но выиграв – 90:85.

"Это была победа характера, особенно с учетом того, как протекала игра, — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Соперники владели инициативой на протяжении большей части третьей четверти, но мы сумели быстро сократить отставание, потому что игроки верили в тот потенциал, который есть у команды".

По словам тренера, ЦСКА продолжает побеждать – выигрыш в Италии шестой подряд, — а это значит, что у команды есть качество: "Еще один важный момент – вынудили соперников сделать 17 потерь, а ведь они являлись лидерами турнира по этому показателю, совершая около 10 ошибок в среднем за матч".

Итудис похвалил отдельных игроков: "Чачо дал всем урок, как нужно организовывать нападение. Наконец, здорово видеть, что Нандо вновь играет на своем уровне после неудачного матча с "Олимпиакосом", в котором его выбила мигрень. В целом, у нас получилась командная победа, как я сказал, победа характера".