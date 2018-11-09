Погода на выходные: барометры устремятся вверх, термометры вниз

В предстоящие выходные дни, благодаря усилению и без того мощного антициклона, холодный воздух из Сибири распространится на центральные регионы европейской части России. В средней полосе заметно похолодает, среднесуточная температура воздуха уверенно опустится ниже нулевой отметки, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве в субботу пока еще облачно, с моросью и туманом, с температурой плюс 3-5 градусов. В воскресенье атмосферное давление резко повысится, до 772 мм ртутного столюа, облака исчезнут, появится солнце. Температура в дневные часы около нуля, а в ночь на понедельник понизится до минус 4-7.

В Санкт-Петербурге изменения не будут столь резкими, преобладать будет облачная без существенных осадков погода, в субботу термометры покажут 4-6 градусов выше нуля, в воскресенье только плюс 2-4, в ночные часы температура останется положительной.

В Черноземье похолодает. В Курске и в Воронеже в субботу облачно, плюс 4-6, в воскресенье с прояснениями, солнечно, но не выше плюс 2.

Понизится температура в Поволжье. В Нижнем Новгороде и в Чебоксарах в субботу от нуля до минус 3, в воскресенье не выше минус 4-6 градусов.

На Юге в теплой воздушной массе бархатный сезон продолжится. В Симферополе и Сочи плюс 17-20, солнечно. В Краснодаре плюс 13-15, в Ставрополе в воскресенье не выше плюс 8, пройдет небольшой дождь.

На Урале зима – полноправная хозяйка: в Екатеринбурге и Челябинске даже днем только минус 6-8 градусов.

В Западной Сибири морозы ослабеют не везде. В Новосибирске днем минус 21-23 градуса, в Омске в субботу 16-18 ниже нуля, в воскресенье минус 11-13, пройдет небольшой снег.

На юге Дальнего Востока погода будет облачной, дождливой, в северных районах Хабаровского края и Сахалина не исключен гололед. В Хабаровске 3-6 градусов тепла, в Южно-Сахалинске – плюс 7-10 градусов.

Текст: Метеовести