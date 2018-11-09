За массовый героизм, мужество и стойкость. 120-й истребительный полк стал гвардейским

За массовый героизм, отвагу и мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества. С такой формулировкой Владимир Путин присвоил 120 отдельному истребительному полку ВКС России почетное звание "гвардейский". Приказ президента размещен на официальном портале правовой информации и вступает в силу с дня публикации.

По данным из открытых источников, 120 отдельный гвардейский истребительный полк базируется на аэродроме Домна, что в Читинской области. На вооружении подразделения стоят многоцелевые боевые самолеты Су-30СМ.

Также известно, что в 2015 году как минимум четыре истребителя полка перебазировались в Сирию, где участвуют в операции по уничтожению террористов "Исламского государства" (запрещено в России).