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9 ноября 201814:15 Юлия Парфенюк

Выходные в столице: квест, географический диктант и поиск новых друзей

Перенестись в атмосферу 60-х, проверить свои знания по географии или найти верного друга: в московской афише на эти выходные — необычные концерты, выставки и квесты на свежем воздухе. Как не пропустить самое интересное?

В эти выходные, конечно, немного похолодает, но это не повод оставаться дома. В парках столицы запланировано множество мероприятий.

К примеру, в "Сокольниках" можно отправиться в культпоход. Гостей ждут шифры и загадки. Участники перевоплотятся в школьников 60-х годов и будут соревноваться с другими командами за звание лучшего пионеротряда.

Тех, кто боится замерзнуть, ждут в "Коломенском": там во дворце Алексея Михайловича любителей классической музыки ждет насыщенная программа "Грани романтизма" в исполнении студентов Гнесинки. Это днем, а вечером — истории любви великих композиторов, переложенные на музыку.

Для чего нужен барометр, и в честь какого русского мореплавателя названо море в Южном полушарии? Если вы уже знаете ответы на эти вопросы, приходите в Московский дворец пионеров в воскресенье. Там пройдет ежегодная акция "Географический диктант" под руководством известного полярного путешественника Матвея Шпаро. Бояться не стоит — вопросы в этом году будут легче. Интеллектуальный экзамен станет похож на викторину. Участникам пригодится умение мыслить логически.

Для веселого путешествия нужна хорошая компания: найти друга среди 70 собак и 130 кошек помогут волонтеры из приютов. Те, кто еще не готов обзавестись питомцем, могут просто прийти на фестиваль с гостинцами. На площадке будет работать фуд-зона, а детей ждут увлекательные игры и развлечения.

Еврейский музей в эти выходные приглашает всех на свой шестой день рождения. Вход — бесплатный. Кроме традиционных экскурсий в программе — общение с известными критиками и искусствоведами, спектакль, а завершится праздник концертом.

Начать культурную программу можно сегодня: каждую пятницу в парке "Зарядье" проходят джазовые концерты. На этой неделе — французский шансон и шедевры мировой классики в исполнении Тамты Цхвитавы.

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