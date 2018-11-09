"Рома" хочет приобрести футболиста ЦСКА Ахметова

Российский полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов итальянской "Ромы". Римский клуб планирует приобрести 20-летнего игрока молодежной сборной России в ближайшее трансферное окно.

Об интересе к армейскому футболисту сообщило издание II Tempo. В текущем сезоне Ахметов сыграл за ЦСКА в 17 матчах, отдав две результативные передачи.

Напомним, что красно-синие выступают в одной группе Лиги чемпионов с итальянской "Ромой". Армейцы дважды уступили римлянам в нынешнем розыгрыше.