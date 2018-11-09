Опубликовано видео задержания директора лагеря, устроившего "карцер" для детей

В городе Вичуге, расположенном в Ивановской области, директор детского оздоровительного лагеря помещал воспитанников в импровизированный "карцер". СК РФ обнародовал кадры задержания руководителя учреждения и беседу с одним из детей, получившим наказание в виде изоляции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, летом текущего года директор детского лагеря "неоднократно запирала воспитанников лагеря на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей".

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Истязание". За совершение подобных преступлений Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет и лишение свободы на срок от трех до семи лет соответственно.

Правоохранители отмечают, что в настоящее время выясняется, совершались иные преступления в отношении воспитанников, находившихся на отдыхе в детском оздоровительном лагере.