В США сатанисты обвинили Netflix и Warner в нарушении авторских прав

Представители американской религиозной организации "Сатанинский храм" подали иск к стриминг-сервису Netflix и компании Warner Bros. Поклонники дьявола утверждают, что авторы сериала о приключениях ведьмы Сабрины нарушили их авторские права, сообщает Variety.

Сатанисты требуют у всемирно известных фирм выплатить им компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Все дело в том, что в новом сериале "Chilling Adventures of Sabrina" ("Леденящие душу приключения Сабрины") показано изображение статуи Бафомета, которую, утверждают инициаторы иска, авторы шоу взяли из "Сатанинского храма" в Детройте.

Скульптура была установлена в храме в 2014 году и была создана на основе иконографии XIX века.

"Она обошлась нам в 100 тысяч долларов. У статуи есть отличительные черты, среди них – двое детей, которые изображены по обе стороны от крылатого козла", — отмечают сатанисты.

Представители Netflix и Warner пока эту информацию не комментируют.

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" стартовал 26 октября. Главную роль исполняет Кирнан Шипке.