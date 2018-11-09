Доллар снова растет, а нефть дешевеет

В ходе торгов в пятницу цены на нефть ускорили снижение на опасениях избытка топлива на мировом рынке, передает "Интерфакс".

Так, на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 по московскому времени январские фьючерсы на Brent подешевели на $0,63 (0,89%) — до $70,02 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки впервые с 10 апреля опускались ниже $70 за баррель.

При этом цена фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на $0,5 (0,82%) — до $60,17 за баррель.

С 5 ноября Brent снизилась на 3,85%, WTI — на 4,7%. По данным экспертов, нефть дешевеет в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Участники рынка надеются, что министры нефтедобывающих стран обсудят возможность снижения добычи в 2019 году.

Между тем, по данным Московской биржи, курс доллара к рублю вырос на 0,19% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 11:46 достиг отметки в 67,03 рублей за доллар. В свою очередь, курс евро опустился на 0,06% и составил 75,94 руб.

В последний раз курс доллара находился выше 67 рублей 11 октября текущего года.