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Помогите детям. Русфонд 47 минут назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 17-летней Алене Королевой из города Дзержинска Нижегородской области.
У девочки врожденная аномалия развития сосудов мозга. Алена уже пережила кровоизлияние в мозг, и сейчас ее состояние внушает серьезные опасения: есть риск повторных разрывов сосудов. Хирургическое вмешательство в данном случае невозможно, спасти Алену поможет только курсовая радиационная терапия. За счет государства девочка сможет начать лечение лишь через год – так долго ждать слишком опасно для Алены. А стоит терапия дорого. Мама девочки, в одиночку воспитывающая двух дочерей, собрать нужную сумму не в силах.
Из письма Юлии Королевой, мамы Алены:
"Этим летом дочке внезапно стало плохо: приступ сильнейшей головной боли, рвота и судороги. Алену доставили сначала в одну районную больницу, потом в другую, наконец перевели в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу (НОДКБ), где после обследования выявили аномалию строения сосудов правой лобно-височной области. Один из сосудов у Алены разорвался, что привело к кровоизлиянию в мозг, – это и стало причиной тяжелейшего приступа. Алене установили дренаж – удалили кровь. Сейчас дочка ходит с поддержкой, у нее часто темнеет в глазах, кружится голова. Нейрохирург говорит, что существует высокий риск повторного кровоизлияния. Хирургически удалить аномальный "клубок" сосудов невозможно, это слишком опасно. Единственный способ спасти Алену – радиотерапия: это нестандартный метод, одним из побочных действий которого является утолщение стенок сосудов, что в данном случае необходимо. И начать лечение – укрепить стенки сосудов – надо незамедлительно. Ждать госквоту, которую сможем получить только через год, не позволяет состояние дочки: в любой момент может разорваться сосуд. А оплатить лечение я не могу, одна воспитываю двоих детей, живем на мою скромную зарплату. Прошу, помогите спасти дочь!"
Для спасения Алены Королевой не хватает 324 800 руб.
Заведующий отделением нейрохирургии НОДКБ Виктор Земляникин (Нижний Новгород): "Оперативное лечение Алене не показано из-за угрозы развития опасных осложнений. Девочке необходимо провести сеансы радиотерапии, которые помогут утолщить стенки сосудов, снизить риск повторных кровотечений".
Внимание!
Стоимость радиотерапии 325 500 руб.
700 руб. собрали читатели rusfond.ru
Не хватает 324 800 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,267 млрд руб. В 2018 году (на 8 ноября) собрано 1 333 458 882 руб., помощь получили 2075 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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