Тема:

Помогите детям. Русфонд 47 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 ноября 201808:15

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 17-летней Алене Королевой из города Дзержинска Нижегородской области.

У девочки врожденная аномалия развития сосудов мозга. Алена уже пережила кровоизлияние в мозг, и сейчас ее состояние внушает серьезные опасения: есть риск повторных разрывов сосудов. Хирургическое вмешательство в данном случае невозможно, спасти Алену поможет только курсовая радиационная терапия. За счет государства девочка сможет начать лечение лишь через год – так долго ждать слишком опасно для Алены. А стоит терапия дорого. Мама девочки, в одиночку воспитывающая двух дочерей, собрать нужную сумму не в силах.

Из письма Юлии Королевой, мамы Алены:

"Этим летом дочке внезапно стало плохо: приступ сильнейшей головной боли, рвота и судороги. Алену доставили сначала в одну районную больницу, потом в другую, наконец перевели в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу (НОДКБ), где после обследования выявили аномалию строения сосудов правой лобно-височной области. Один из сосудов у Алены разорвался, что привело к кровоизлиянию в мозг, – это и стало причиной тяжелейшего приступа. Алене установили дренаж – удалили кровь. Сейчас дочка ходит с поддержкой, у нее часто темнеет в глазах, кружится голова. Нейрохирург говорит, что существует высокий риск повторного кровоизлияния. Хирургически удалить аномальный "клубок" сосудов невозможно, это слишком опасно. Единственный способ спасти Алену – радиотерапия: это нестандартный метод, одним из побочных действий которого является утолщение стенок сосудов, что в данном случае необходимо. И начать лечение – укрепить стенки сосудов – надо незамедлительно. Ждать госквоту, которую сможем получить только через год, не позволяет состояние дочки: в любой момент может разорваться сосуд. А оплатить лечение я не могу, одна воспитываю двоих детей, живем на мою скромную зарплату. Прошу, помогите спасти дочь!"

Для спасения Алены Королевой не хватает 324 800 руб.

Заведующий отделением нейрохирургии НОДКБ Виктор Земляникин (Нижний Новгород): "Оперативное лечение Алене не показано из-за угрозы развития опасных осложнений. Девочке необходимо провести сеансы радиотерапии, которые помогут утолщить стенки сосудов, снизить риск повторных кровотечений".

Внимание!

Стоимость радиотерапии 325 500 руб.

700 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 324 800 руб.

ПОМОЧЬ АЛЕНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,267 млрд руб. В 2018 году (на 8 ноября) собрано 1 333 458 882 руб., помощь получили 2075 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

Ранее по теме

Сейчас

08:43

Истребитель упал в море с авианосца "Рональд Рейган"

08:06

Взрыв на китайской фабрике: погибли 6 человек

06:00

В Норильске аварийно сел пассажирский лайнер из Москвы

03:16

В секторе Газа погиб офицер армии Израиля

00:39

Сектор Газа ответил на налет израильских ВВС двумя ракетами

23:36

На выборах в Хакасии победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов

23:26

Израиль выпустил по Сектору Газа семь ракет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Трамп обсудил с Путиным и главами других государств ДРСМД, Сирию и санкции

Трамп обсудил с Путиным и главами других государств ДРСМД, Сирию и санкции

4 часа назад
Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста

Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста

1 час назад
Американский истребитель упал в море с авианосца "Рональд Рейган"

Американский истребитель упал в море с авианосца "Рональд Рейган"

4 минуты назад
Учительница, унижавшая школьницу из-за неопрятной одежды, уволилась

Учительница, унижавшая школьницу из-за неопрятной одежды, уволилась

2 часа назад
На сладкие газированные напитки могут ввести акциз

На сладкие газированные напитки могут ввести акциз

1 час назад
Ферстаппен приговорен к общественным работам за потасовку с Оконом

Ферстаппен приговорен к общественным работам за потасовку с Оконом

2 часа назад
Выборы в ДНР и ЛНР: подсчитано более половины бюллетеней

Выборы в ДНР и ЛНР: подсчитано более половины бюллетеней

4 часа назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

46 минут назад
На выборах в Хакасии одержал победу кандидат от КПРФ Валентин Коновалов

На выборах в Хакасии одержал победу кандидат от КПРФ Валентин Коновалов

9 часов назад
Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет

Пожары в Калифорнии признаны самыми смертельными за последние 85 лет

1 час назад
Новак: к 2019 году спрос на нефть превысит предложение

Новак: к 2019 году спрос на нефть превысит предложение

15 часов назад
Празднование перемирия: в Париже собрались союзники и противники

Празднование перемирия: в Париже собрались союзники и противники

11 часов назад
Тереза Мэй отменила экстренное заседание кабмина по Brexit

Тереза Мэй отменила экстренное заседание кабмина по Brexit

1 час назад
Всемирный день шоппинга и холостяков: Alibaba Group поставила новый рекорд

Всемирный день шоппинга и холостяков: Alibaba Group поставила новый рекорд

2 часа назад
В Норильске аварийно сел пассажирский лайнер из Москвы

В Норильске аварийно сел пассажирский лайнер из Москвы

3 часа назад
Дело Хашогги: британский министр иностранных дел посетит Саудовскую Аравию

Дело Хашогги: британский министр иностранных дел посетит Саудовскую Аравию

3 часа назад
Скончался актер Дуглас Рэйн - звезда "Космической одиссеи" Кубрика

Скончался актер Дуглас Рэйн - звезда "Космической одиссеи" Кубрика

5 часов назад
В секторе Газа погиб офицер армии Израиля

В секторе Газа погиб офицер армии Израиля

5 часов назад
Чехия предложила тратить деньги из военных бюджетов на помощь бедным

Чехия предложила тратить деньги из военных бюджетов на помощь бедным

6 часов назад
Шахматы. Россиянки Костенюк и Лагно пробились в 1/4 финала чемпионата мира

Шахматы. Россиянки Костенюк и Лагно пробились в 1/4 финала чемпионата мира

7 часов назад
В столичном цирке на Цветном бульваре леопард напал на 4-летнюю девочку

В столичном цирке на Цветном бульваре леопард напал на 4-летнюю девочку

7 часов назад
Российские шпажистки выиграли этап Кубка мира

Российские шпажистки выиграли этап Кубка мира

8 часов назад
СМИ: данные об шпионе-отставнике австрийцы могли получить от Лондона

СМИ: данные об шпионе-отставнике австрийцы могли получить от Лондона

8 часов назад
Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на ближайшее десятилетие

Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на ближайшее десятилетие

8 часов назад
В Крыму высмеяли планы Киева по "декоммунизации" полуострова

В Крыму высмеяли планы Киева по "декоммунизации" полуострова

10 часов назад
Повестку из Монако Рыболовлев будет ждать в Москве

Повестку из Монако Рыболовлев будет ждать в Москве

11 часов назад
Пронзительно и по-настоящему: первые зрители рассказали о "Ненастье"

Пронзительно и по-настоящему: первые зрители рассказали о "Ненастье"

11 часов назад
100-летие Первой мировой войны: как русские несли надежду Франции

100-летие Первой мировой войны: как русские несли надежду Франции

12 часов назад
Конец кинокарьеры: Вайнштейн и Спейси получили последнюю награду

Конец кинокарьеры: Вайнштейн и Спейси получили последнюю награду

12 часов назад
Градус ненависти: в США голосуют за радикальный подход

Градус ненависти: в США голосуют за радикальный подход

13 часов назад
Солженицын "раскусил" Америку 40 лет назад

Солженицын "раскусил" Америку 40 лет назад

13 часов назад
Россия и Китай снимают барьеры

Россия и Китай снимают барьеры

13 часов назад
Авантюра с автокефалией: президент Украины пытается поднять рейтинг

Авантюра с автокефалией: президент Украины пытается поднять рейтинг

13 часов назад
Русская модель перевоплотилась в Королеву Ледяных Драконов "Варкрафта"

Русская модель перевоплотилась в Королеву Ледяных Драконов "Варкрафта"

14 часов назад
"Это вранье". Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии Трампа

"Это вранье". Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии Трампа

14 часов назад
Банкет за решеткой: где теперь Цеповяз и что он поменял в колонии?

Банкет за решеткой: где теперь Цеповяз и что он поменял в колонии?

15 часов назад
На шаг впереди преступников: как работают современные криминалисты

На шаг впереди преступников: как работают современные криминалисты

15 часов назад
В Москве появился заколдованный перекресток

В Москве появился заколдованный перекресток

15 часов назад
Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД

Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД

15 часов назад
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

16 часов назад
Черные риелторы переключились с алкоголиков на ветеранов

Черные риелторы переключились с алкоголиков на ветеранов

16 часов назад
Атмосферное давление в Москве может побить 25-летний рекорд

Атмосферное давление в Москве может побить 25-летний рекорд

21 час назад
Россияне предлагают лишать жилья должников по алиментам

Россияне предлагают лишать жилья должников по алиментам

21 час назад
Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

Оркестр Павла Когана исполнит произведения композиторов Прибалтики

09.11.2018 11:02
Техосмотр в России может стать индивидуальным

Техосмотр в России может стать индивидуальным

09.11.2018 21:10
Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

Модный практикум: как правильно одеться для фотосессии?

09.11.2018 18:16
Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

Пассивная агрессия: почему на нас нападают из-за угла

09.11.2018 18:10
Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

Топ-10 крупнейших алмазов, найденных на территории России и СССР

09.11.2018 11:45
На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

На автосалоне в Женеве весной 2019 года покажут седан и лимузин Aurus

09.11.2018 07:52
"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

"Синяя птица" открывает пятый сезон. Новый ритм конкурса

08.11.2018 14:02
Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

Знаменитую оперу "Риголетто" представит капелла Валерия Полянского

07.11.2018 21:40