Фигурист Воронов стал вторым в короткой программе на Гран-при Японии

Российский фигурист Сергей Воронов на проходящем в Хиросиме Гран-при Японии показал второй результат после проката короткой программы у мужчин. Еще один представитель России Дмитрий Алиев идет третьим.

Воронов набрал 91,37 балла, а Алиев – 81,16. Лидирует после короткой программы японский фигурист Сема Уно с результатом 92,49.

Произвольную программу фигуристы представят 10 ноября.