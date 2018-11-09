В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного

Международная группа учёных выяснила, когда было создано изображения таинственного зверя, обнаруженное в пещере Борнео. Напомним, это остров на юго-востоке Азии. Древние художники нарисовали животное, похожее на дикую корову, примерно 40 тысяч лет назад. Как говорят специалисты, это самый древний рисунок животного, известный на сегодняшний день.

По всей видимости, в пещере изображён бантенг (Bos javanicus), которого до сих пор можно встретить на Борнео.

"Изначально люди создавали фигуративные рисунки крупных животных, и только потом они начали изображать человеческий мир", — объясняет один из авторов работы археолог Максим Обер (Maxime Aubert) из Университета Гриффита, Австралия.

Древнейшее произведение искусства украшает стены известняковой пещеры в индонезийской провинции Восточный Калимантан. Исследователи знают об этих рисунках с 1994 года. Между тем учёные лишь недавно выяснили, когда они были созданы, добавляет Обер.

Исследовательская группа собрала образцы карбоната кальция, который входит в состав пещерных рисунков, чтобы установить их точный возраст. С этой целью они воспользовались методом датирования на основе тория и урана (uranium–thorium dating).

Кратко поясним суть технологии. Когда дождевая вода просачивается через известняк, она несёт в себе небольшое количество урана, объясняет Обер. По мере распада уран (радиоактивный элемент) превращается в торий. Изучая соотношение урана и тория в карбонате кальция (известняке), исследователи могут определить возраст наскальной живописи.

"Уран радиоактивен, и со временем он распадается, в результате чего создаётся ещё один элемент, торий. Скорость распада точно известна. Ключ в том, что уран растворим в воде, а торий – нет. Таким образом, когда поверх картины из-за дождевой воды образуется кальцитовое покрытие, оно изначально содержит уран, а не торий. Если взять образец спустя тысячи лет и измерить соотношение урана и тория, можно рассчитать возраст покрытия", — говорит учёный.

Слой кальцита на верхнем слое картины показывает минимальный возраст рисунка, а слой под ним даёт представление о максимальном возрасте, добавляет автор работы.

Оказалось, что древнейшему фигуративному изображению загадочного зверя не менее 40 тысяч лет, подводит итог Обер.

Ранее самым старым рисунком животного считалось изображение бабируса, или свиньи-оленя. Его возраст оценивался в 35400 лет. Изображение было найдено на индонезийском острове Сулавеси (авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об этом находке).

Специалисты считают, что различные древние произведения искусства в Восточном Калимантане создавались в течение трёх периодов.

Первая фаза включает в себя изображения человеческих рук и красновато-оранжевых животных, нарисованные охрой. Древние люди создавали подобные изображения 40-52 тысячи лет назад.

Во время второй фазы наблюдается заметное изменение в культуре, оно приходится на период последнего ледникового максимума, примерно 20 тысяч лет назад. В результате возникает новый стиль наскального искусства: теперь художники сосредотачиваются на человеческом мире.

Древние "творческие люди" начинают отдавать предпочтение тёмно-фиолетовому цвету, они рисуют абстрактные знаки и человекоподобные фигуры, носящие сложные головные уборы. Кроме того, можно увидеть сцены охоты и ритуальных танцев.

Учёные пока не знают, принадлежат ли различные типы пещерного искусства рукам двух разных групп людей, или они представляют собой эволюцию определённой культуры. "Мы планируем провести археологические раскопки в этих пещерах, чтобы получить больше информации о неизвестных художниках", — говорит Обер.

Для третьей фазы наскального искусства характерны человекоподобные фигуры, лодки и геометрические фигуры, нарисованные в основном чёрными пигментами.

Подобный тип искусства встречается и в других местах Индонезии. Он может брать своё начало от азиатских неолитических фермеров, прибывших в регион примерно четыре тысячи лет назад, считают авторы работы.

Как предполагают учёные, фигуративные пещерные рисунки создавались на юго-востоке Азии в то же время, что и Европе.

Результаты работы представлены в научном издании Nature.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о нахождении древнейшего рисунка, сделанного человеком. Кроме того, мы рассказывали о наскальных изображениях собак, их хозяев и даже мифических чудовищ.