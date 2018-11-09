Тема:
Археология и история 30 минут назад
В пещере Борнео найдено древнейшее изображение таинственного животного
Международная группа учёных выяснила, когда было создано изображения таинственного зверя, обнаруженное в пещере Борнео. Напомним, это остров на юго-востоке Азии. Древние художники нарисовали животное, похожее на дикую корову, примерно 40 тысяч лет назад. Как говорят специалисты, это самый древний рисунок животного, известный на сегодняшний день.
По всей видимости, в пещере изображён бантенг (Bos javanicus), которого до сих пор можно встретить на Борнео.
"Изначально люди создавали фигуративные рисунки крупных животных, и только потом они начали изображать человеческий мир", — объясняет один из авторов работы археолог Максим Обер (Maxime Aubert) из Университета Гриффита, Австралия.
Древнейшее произведение искусства украшает стены известняковой пещеры в индонезийской провинции Восточный Калимантан. Исследователи знают об этих рисунках с 1994 года. Между тем учёные лишь недавно выяснили, когда они были созданы, добавляет Обер.
Исследовательская группа собрала образцы карбоната кальция, который входит в состав пещерных рисунков, чтобы установить их точный возраст. С этой целью они воспользовались методом датирования на основе тория и урана (uranium–thorium dating).
Кратко поясним суть технологии. Когда дождевая вода просачивается через известняк, она несёт в себе небольшое количество урана, объясняет Обер. По мере распада уран (радиоактивный элемент) превращается в торий. Изучая соотношение урана и тория в карбонате кальция (известняке), исследователи могут определить возраст наскальной живописи.
"Уран радиоактивен, и со временем он распадается, в результате чего создаётся ещё один элемент, торий. Скорость распада точно известна. Ключ в том, что уран растворим в воде, а торий – нет. Таким образом, когда поверх картины из-за дождевой воды образуется кальцитовое покрытие, оно изначально содержит уран, а не торий. Если взять образец спустя тысячи лет и измерить соотношение урана и тория, можно рассчитать возраст покрытия", — говорит учёный.
Слой кальцита на верхнем слое картины показывает минимальный возраст рисунка, а слой под ним даёт представление о максимальном возрасте, добавляет автор работы.
Оказалось, что древнейшему фигуративному изображению загадочного зверя не менее 40 тысяч лет, подводит итог Обер.
Ранее самым старым рисунком животного считалось изображение бабируса, или свиньи-оленя. Его возраст оценивался в 35400 лет. Изображение было найдено на индонезийском острове Сулавеси (авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об этом находке).
Специалисты считают, что различные древние произведения искусства в Восточном Калимантане создавались в течение трёх периодов.
Первая фаза включает в себя изображения человеческих рук и красновато-оранжевых животных, нарисованные охрой. Древние люди создавали подобные изображения 40-52 тысячи лет назад.
Во время второй фазы наблюдается заметное изменение в культуре, оно приходится на период последнего ледникового максимума, примерно 20 тысяч лет назад. В результате возникает новый стиль наскального искусства: теперь художники сосредотачиваются на человеческом мире.
Древние "творческие люди" начинают отдавать предпочтение тёмно-фиолетовому цвету, они рисуют абстрактные знаки и человекоподобные фигуры, носящие сложные головные уборы. Кроме того, можно увидеть сцены охоты и ритуальных танцев.
Учёные пока не знают, принадлежат ли различные типы пещерного искусства рукам двух разных групп людей, или они представляют собой эволюцию определённой культуры. "Мы планируем провести археологические раскопки в этих пещерах, чтобы получить больше информации о неизвестных художниках", — говорит Обер.
Для третьей фазы наскального искусства характерны человекоподобные фигуры, лодки и геометрические фигуры, нарисованные в основном чёрными пигментами.
Подобный тип искусства встречается и в других местах Индонезии. Он может брать своё начало от азиатских неолитических фермеров, прибывших в регион примерно четыре тысячи лет назад, считают авторы работы.
Как предполагают учёные, фигуративные пещерные рисунки создавались на юго-востоке Азии в то же время, что и Европе.
Результаты работы представлены в научном издании Nature.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о нахождении древнейшего рисунка, сделанного человеком. Кроме того, мы рассказывали о наскальных изображениях собак, их хозяев и даже мифических чудовищ.
Ранее по теме
-
Их нравы: галлы бальзамировали и выставляли напоказ отрубленные головы своих врагов3 часа назад
-
Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения7 суток назад
-
Первыми "шоколатье" оказались не майя: учёные переписали историю фаворита сладкоежек10 суток назад
-
Шотландские ученые: рисунки пиктов могут оказаться древней письменностью10 суток назад
-
Археологи обнаружили на американском континенте самые древние орудия для охоты14 суток назад
-
Глубина 2000 метров, возраст 2500 лет: в Черном море обнаружен уникальный греческий корабль15 суток назад
Сейчас
Талибы: Россия не поставляет нам оружие
Картина дня
-
Шпионский скандал между Россией и Австрией
- Страшная аудиозапись убийства в лифте на юго-западе Москвы
- Мужчина открыл стрельбу в подмосковном колледже
- В московском метро запустили поезд Зимней универсиады-2019
- Убийца москвички и ее сына сознался в содеянном
Самое читаемое
-
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего
- Ничто не предвещало смерть актера, еще вчера он озвучивал фильм
- Королеве красоты дали 13 лет за похищение человека
- Известная актриса всю жизнь скрывала, что отец ее дочери Кончаловский
- Умер пологовский потрошитель, убивший более 100 человек
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК
- Ликвидность - главная проблема для ФРС
- ЦБ РФ допустил ослабление рубля в декабре
- США объявили о санкциях против санаториев, отеля в Крыму и МГБ ЛНР
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Лидеры ОДКБ сверили планы в Астане
- Жесткая посадка между лесом и болотом
- Скандал с шашлыками в колонии всплыл из-за развода Цеповяза
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
От аферы с датчиками дыма пострадали тысячи москвичей
- На Москву надвигается холодный антициклон
- В Битцевском лесу нашли ласку-фотомодель
- Музей Васнецова готовит очень личную выставку художника
- Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране
- Выходные в столице: квест, географический диктант и поиск новых друзей
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"