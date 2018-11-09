Колпаков ушел в отставку с поста главреда "Медузы"

Главный редактор онлайн-издания "Медуза" Иван Колпаков покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте СМИ.

И.о. главреда назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора издания.

Скандал в "Медузе" разгорелся после того, что жена одного из сотрудников издания обвинила Колпакова в неподобающем поведении на вечеринке, посвященной празднованию дня рождения "Медузы".

На время расследования инцидента Колпаков был временно отстранен от исполнения обязанностей, однако затем совет директоров "Медузы" решил оставить его на прежнем посту.

Сам он решил уйти, пояснив на своей странице в Фейсбуке, что принял такое решение, чтобы снизить репутационный ущерб для "Медузы". При этом Колпаков подчеркнул, что категорически отказывается "признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах", однако в данной ситуации он не может себя защитить.

Колпаков является одним из основателей издания, он был главным редактором "Медузы" с 2016 года.