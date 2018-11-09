ВКС засекли 16 шпионов у границ России

Российская противовоздушная оборона за минувшую неделю обнаружила 16 иностранных самолетов-разведчиков рядом с границами РФ. 4 раза дежурным истребителям приходилось взлетать, чтобы перехватить шпионов, которые слишком близко подошли к воздушному пространству страны. Эти данные публикует Министерство обороны РФ в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 7 ноября недалеко от Керченского пролива был замечен американский разведывательный самолет. Взлетел он с итальянской Сицилии и несколько часов кружил в 35 километрах от входа в пролив.

В это же время рядом с черноморским побережьем Краснодарского края объявился разведывательный дрон ВВС США. До этого он летал над Донбассом, приближаясь к Белгородской и Ростовской областям.