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9 ноября 201815:30

Разбушевавшийся лесной пожар спалил в американском городке более двух тысяч домов

Youtube/Sacramento Bee

В Северной Калифорнии продолжает бушевать пожар, возникший возникший пару дней назад в национальном заповеднике Пламас и спустившийся в долину Сакраменто.

В настоящее время практически целиком эвакуировано несколько населенных пунктов, количество местных жителей, покинувших свои дома, превышает 50 тысяч человек.

 

По пути пожар сжег добрую половину города Парадайс — более двух тысяч домов, а сейчас огонь подбирается к восточной части Чико — крупнейшего населенного пункта в долине Сакраменто.

Для эвакуированных жителей созданы временные лагеря, куда безвозмездно доставляется пища, вода и теплые вещи.

 
 

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