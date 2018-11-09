Разбушевавшийся лесной пожар спалил в американском городке более двух тысяч домов

В Северной Калифорнии продолжает бушевать пожар, возникший возникший пару дней назад в национальном заповеднике Пламас и спустившийся в долину Сакраменто.

В настоящее время практически целиком эвакуировано несколько населенных пунктов, количество местных жителей, покинувших свои дома, превышает 50 тысяч человек.

По пути пожар сжег добрую половину города Парадайс — более двух тысяч домов, а сейчас огонь подбирается к восточной части Чико — крупнейшего населенного пункта в долине Сакраменто.

Для эвакуированных жителей созданы временные лагеря, куда безвозмездно доставляется пища, вода и теплые вещи.