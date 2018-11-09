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Убийство чиновников в Красногорске 36 минут назад
Вдова миллионера узнала о "недействительном" браке после убийства мужа
В октябре 2015 года произошло резонансное убийство в Красногорском районе Подмосковья. Тогда Амиран Георгадзе, которого называли строительным королем Подмосковья, в здании администрации Красногорского муниципального района расстрелял двух высокопоставленных чиновников, а также своего бывшего партнера по бизнесу Тристана Закаидзе.
Его вдова Евгения Львова была во многих глянцевых журналах России, а теперь пришла просить помощи в "Прямой эфир".
Она рассказала, что за 15 лет совместной жизни они с Тристаном нажили солидное состояние. Наследство убитого составляет дорогостоящая недвижимость в Москве, Подмосковье, Тбилиси, Милане, офисные помещения, банковские счета и несколько миллионов долларов, которые хранились в банковской ячейке.
Однако миллионы из ячейки после убийства Тристана загадочно пропали, а на наследство ее мужа претендует не только дочь Закаидзе от предыдущего брака.
Ее мать – первая жена Рузана – отрицает свой развод с Тристаном, который был еще за 20 лет до его смерти.
Женщина добилась аннулирования в суде официального брака Евгении и Тристана, и вот уже три года вдова вынуждена судиться с ней, чтобы доказать законность своего брака с Закаидзе.
Какие новые и неожиданные подробности "красногорского расстрела" вскрылись за это время, как удалось первой жене убитого бизнесмена добиться признания брака Тристана с Евгением незаконным, как повела себя дочь Рузаны в отношении Евгении?
Удастся ли ей добиться признания своих прав на наследство как вдовы, и как к этой истории отнеслась вторая жена бизнесмена, которая была после Рузаны и до Евгении?
История о том, как вдовы и дочь убитого миллионера делят его наследство, – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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