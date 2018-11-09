Вдова миллионера узнала о "недействительном" браке после убийства мужа

В октябре 2015 года произошло резонансное убийство в Красногорском районе Подмосковья. Тогда Амиран Георгадзе, которого называли строительным королем Подмосковья, в здании администрации Красногорского муниципального района расстрелял двух высокопоставленных чиновников, а также своего бывшего партнера по бизнесу Тристана Закаидзе.

Его вдова Евгения Львова была во многих глянцевых журналах России, а теперь пришла просить помощи в "Прямой эфир".

Она рассказала, что за 15 лет совместной жизни они с Тристаном нажили солидное состояние. Наследство убитого составляет дорогостоящая недвижимость в Москве, Подмосковье, Тбилиси, Милане, офисные помещения, банковские счета и несколько миллионов долларов, которые хранились в банковской ячейке.

Однако миллионы из ячейки после убийства Тристана загадочно пропали, а на наследство ее мужа претендует не только дочь Закаидзе от предыдущего брака.

Ее мать – первая жена Рузана – отрицает свой развод с Тристаном, который был еще за 20 лет до его смерти.

Женщина добилась аннулирования в суде официального брака Евгении и Тристана, и вот уже три года вдова вынуждена судиться с ней, чтобы доказать законность своего брака с Закаидзе.

Какие новые и неожиданные подробности "красногорского расстрела" вскрылись за это время, как удалось первой жене убитого бизнесмена добиться признания брака Тристана с Евгением незаконным, как повела себя дочь Рузаны в отношении Евгении?

Удастся ли ей добиться признания своих прав на наследство как вдовы, и как к этой истории отнеслась вторая жена бизнесмена, которая была после Рузаны и до Евгении?

История о том, как вдовы и дочь убитого миллионера делят его наследство, – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".