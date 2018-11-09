В Нью-Йорке продадут считавшийся утерянным сценарий Кубрика

Представители одного из нью-йоркских аукционов выставят на продажу сценарий Стэнли Кубрика по произведению Стефана Цвейга "Жгучая тайна". Текст считался утерянным и был найден только в июле 2018 года в Британии, сообщает Dazed.

Стартовая цена документа – 20 тысяч долларов, торги состоятся 20 ноября. Сценарий Кубрика занимает около 100 страниц. Представители аукциона говорят, что текст полностью завершен, и по нему при желании можно снять фильм.

Рукопись была завершена 24 октября 1956 года. К тому моменту режиссер уже успел снять "Убийство", однако всемирной славы еще не получил.

В книге "Жгучая тайна" Цвейга рассказывается о мужчине, который пытается соблазнить замужнюю женщину, завязав дружеские отношения с ее 10-летним сыном.

В 1988 году произведение было экранизировано Эндрю Биркиным. Пока неизвестно, получит ли новый обладатель сценария Кубрика право поставить по нему картину.