Владелец "Ливерпуля" готов продать клуб за 2 млрд долларов

Американский бизнесмен Джон Генри, который владеет двумя крупными спортивными франшизами – бейсбольным клубом Boston Red Sox и футбольным "Ливерпулем", — готов расстаться с английской командой. Источник, близкий к бизнесмену, называет цену – 2 млрд долларов.

При этом Генри не ведет активный поиск покупателя, сообщает New York Post. Тем не менее, миллиардер, по сведениям американской прессы, после победы своего бейсбольного детища в Мировой серии готов дополнительно вложиться в Red Sox, который, несмотря на успех, потерял деньги в этом сезоне. Так что в отношении "Ливерпуля" работает "пассивный процесс продаж".

"Клуб продается, если он [Генри] может получить правильную цену", — сообщил источник, близкий к ситуации. Два других источника New York Post также заявили, что "Ливерпуль" может сменить владельца в любой момент.

Впрочем, официальные представители Генри, который купил "Ливерпуль" за 477 млн долларов в 2010 году, никак не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. Нынешняя цена на английский клуб не выглядит слишком завышенной: совсем недавно "Ливерпуль" получил оценку в 1,9 млрд долларов от Forbes.

Стоит также напомнить, что в августе британская Daily Mail сообщила, что шейх Халед бен Заид Аль Нахаян, чья семья управляет Абу-Даби, сделал две неудачные попытки приобрести "Ливерпуль" в конце 2017 года и в начале 2018 года вместе с неназванным китайским партнером.