Прокуратура Австрии: подозреваемому в шпионаже офицеру грозит до 10 лет

До десяти лет тюремного заключения. Столько может получить отставной 70-летний австрийский полковник за шпионаж в пользу России. Об этом заявил представитель прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер. 9 ноября 2018 года австриец был задержан. Считается, что он работал на Москву в течение 20 лет.

Обвинения пока не доказаны. Но последствия скандала уже начали сказываться. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, сообщает РИА Новости. Этот визит планировался на 2-3 декабря. Служба военной контрразведки Австрии считает, что отставной полковник собирал информацию об австрийских ВВС, артсистемах, досье на высокопоставленных австрийских военных и информацию о миграционном кризисе.

Роберт Хольцляйтнер заявил, что офицер подозревается в разглашении гостайны. При этом прокуратура Зальцбурга пока не знает, сколько времени займет расследование дела.

Информацию о расследовании в отношении отставного офицера австрийской армии подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц. В австрийский МИД вызывали временного поверенного в делах России в Австрии.

Газета Kronen Zeitung сообщила, что за свою 20-летнюю нелегальную деятельность офицер получил 300 тысяч евро. Если обвинения в шпионаже подтвердятся, то это может осложнить отношения между Россией и Австрией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. По его мнению, Вена прибегла к "мегафонной дипломатии".