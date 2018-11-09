9 ноября 201816:34
В Москве арестован убийца женщины с ребенком
Савеловский суд Москвы арестовал на 2 месяца Дмитрия Бутыгина, жестоко убившего москвичку и ее 12-летнего сына.
Тела погибших с множественными ножевыми ранениями были найдены 7 ноября в квартире жилого дома, расположенного по улице Софьи Ковалевской.
На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим за тяжкие преступления.
На допросе мужчина признал свою вину. Он также рассказал, что совершить убийство ему поручила золовка жертвы из-за квартирного вопроса, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
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