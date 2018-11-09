Чиновницы присвоили подарки ветеранам войны себе и поплатились

Следователи нашли в домах бывших чиновников министерства социальной политики Красноярского края бытовую технику, которую должны были подарить ветеранам Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Отмечается, что были задержаны бывший первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Наталья Колягина, бывший руководитель отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева, а также бизнесмен, чья фамилия не сообщается, однако известно, что он является родственников одной из фигуранток дела.

Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

В домах задержанных прошли обыски, в ходе которых была обнаружена бытовая техника, приобретенная на бюджетные средства в качестве подарков для ветеранов Великой Отечественной войны.

В Следственном комитете оценили ущерб от действий чиновников и компании-поставщика в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей.