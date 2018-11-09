Китай показал одну из самых мелких управляемых ракет в мире

Китайская компания Wuhan Guide Infrared презентовала на авиашоу в Чжухае одну из самых маленьких ракет с самонаведением в мире. Речь идет о ручном комплексе QN-202: это пусковая установка размером со стандартную штурмовую винтовку и ранец на 6 дополнительных ракет, сообщает военный блог bmpd.

Микроракета QN-202 работает по принципу "выстрелил-забыл". То есть ей достаточно указать вражескую бронемашину, а тепловая система наведения сама доведет боеприпас до цели. Правда, дальность стрельбы небольшая – не более 2 километров.

Кстати, нечто подобное разрабатывают и в Европе. Компания MBDA предлагает противотанковые ракеты Enforcer. Это ручная пусковая установка. Она гораздо крупнее, чем китайская, однако радиус действия такой же – 2 километра.