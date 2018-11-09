Игрок "Краснодара" Вандерсон попал в символическую сборную Лиги Европы

Бразильский полузащитник "Краснодара" Вандерсон оказался в числе 11 футболистов, включенных УЕФА в символическую сборную четвертого тура Лиги Европы. Напомним, что в домашней игре с бельгийским "Стандартом" бразилец стал автором победного гола "горожан".

Помимо Вандерсона в символическую сборную вошли Андрес Фернандес ("Вильярреал"), Константинос Цимикас ("Олимпиакос"), Виталий Миколенко ("Динамо" Киев), Тин Едвай ("Байер"), Киран Тирни ("Селтик"), Костас Фортунис ("Олимпиакос"), Мият Гачинович ("Айнтрахт" Франкфурт), Матье Вальбуэна ("Фенербахче"), Такуми Минамино ("Зальцбург") и Эмилио Селайя ("Аполлон"), сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Вандерсон стал вторым игроком "Краснодара", вошедшим в топ-11 Лиги Европы в нынешнем сезоне. В первом туре в символической сборной нашлось место капитану "горожан" Александру Мартыновичу.