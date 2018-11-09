Лига чемпионов. Харри Кейн назван футболистом недели

Форвард футбольной сборной Англии и клуба "Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн назван лучшим футболистом 4-го игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. Как уже сообщали Вести.Ru, 25-летний англичанин оформил голевой дубль в матче с голландским ПСВ (2:1).

По итогам голосования болельщиков на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций Кейн опередил форварда сербской "Црвены Звезды" Милана Павкова (дубль в матче с "Ливерпулем", 2:0), полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза (гол и два паса в игре с "Шахтером", 6:0) и нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема (дубль в ворота чешской "Виктории", 5:0).

Ранее игроками недели в ходе осенней стадии Лиги чемпионов фанаты называли аргентинца Лионеля Месси из "Барселоны" (дважды) и боснийский форвард итальянской "Ромы" Эдин Джеко.