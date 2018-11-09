Крым и Севастополь подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписали соглашение о сотрудничестве.

Аксенов отметил, что этот документ – скорее формальность, так как Севастополь – это братский для Крыма регион. Он подчеркнул, что будущее двух субъектов Российской Федерации невозможно рассматривать отдельно друг от друга.

"Мы живем вместе на одном полуострове, вместе прошли тяжелые испытания. До "Крымской весны" мы жили в одной системе координат и во время этих событий делили вместе горе и радости. У нас много общего, мы – друзья навсегда", – сказал Аксенов.

Дмитрий Овсянников также отметил, что Крым и Севастополь связывает не только не только прошлое и настоящее, но и общее будущее. Власти регионов настроены на совместную работу. По его словам, до сегодняшнего дня не существовало формального документа о сотрудничестве, "но это не мешало нам взаимодействовать по всем направлениям".

Договор касается сотрудничества двух субъектов РФ в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных областях, уточняет РИА Нoвости Крым. Церемония подписания состоялась в Совете министров Крыма.