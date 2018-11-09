Сотрудники берлинского метро выпустили клип с рэп-кавером на Синатру

На официальном YouTube-канале берлинского метро появилось видео, в котором сотрудники немецкой подземки танцуют и читают рэп на слова песни Фрэнка Синатры "My Way", сообщается на сайте берлинского метро.

Авторы видео специально подчеркивают, что в забавном ролике снялись настоящие работники немецкого метро. Они не только читают рэп, но и выполняют акробатические трюки, а также расхаживают в молодежной одежде, нетипичной для строгих работников транспорта.

Музыку для клипа написал немецкий рэпер и продюсер Cro.

В производстве ролика участвовали компании Jung von Matt и SAGA, ранее уже выпускавшие рекламу берлинского метро.

Оригинальная композиция Синатры вышла в начале 1969 года и стала одной из самых популярных песен XX века.