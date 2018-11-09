Взрыв на полигоне под Самарой: ранены четыре человека

На полигоне в Самарской области произошел взрыв боеприпаса. Пострадали четыре человека – трое получили осколочные ранения, еще один более серьезную травму, передает "Интерфакс".

ЧП произошло при разгрузке боеприпасов на утилизацию. По предварительной версии, взрыв произошел из-за несоблюдения техники безопасности.