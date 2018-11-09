В Бельгии попал в аварию премьерский кортеж

Кортеж премьеров Великобритании и Бельгии попал в ДТП на автостраде Е42, под Монсом. Как уточняет ТАСС со ссылкой на местное телевидение, двое мотоциклистов-полицейских почетного караула получили травмы. Сами политики не пострадали. Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.