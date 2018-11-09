Шесть человек госпитализированы после аварийной посадки самолета Boeing 757 Fly Jamaica

Очевидец разместил в Сети кадры с места аварийной посадки авиалайнера Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica Airways, получившего повреждения при приземлении в аэропорте Гайаны.

По предварительной информации, командир воздушного судна, следовавшего в Торонто, из-за технической неисправности с гидравлической системой, принял решение о возврате в аэропорт вылета Cheddi Jagan.

После посадки самолет, на борту которого находились 118 пассажиров и 8 членов экипажа, выкатился за пределы полосы.

Местные СМИ уточняют, что в результате инцидента пострадали шесть человек, все они доставлены в больницу.