Тема:
Пчёлы, шмели, осы и их жизнь рядом с человеком 39 минут назад
Биологи впервые выяснили, как пестициды изменяют поведение целых колоний опылителей
Вымирание опылителей во всём мире достигло угрожающих масштабов: только популяция пчёл сокращается ежегодно на тысячи и десятки тысяч особей, что в будущем может привести к глобальной экологической катастрофе.
Исследователи установили, что наибольший вред опылителям наносят пестициды. Их применяют для борьбы с сельскохозяйственными паразитами и переносчиками вирусных инфекций растений, но страдают при этом и "полезные" насекомые.
Наибольшую угрозу для пчёл и других опылителей сегодня представляют неоникотиноиды. Это класс органических веществ, которые являются нейротоксинами. Большое количество неоникотиноидов попадает в цветочную пыльцу и нектар, а затем в организм опылителя. При этом инсектицид повреждает его память, а также влияет на способности по сбору пыльцы и нектара. В итоге насекомые вымирают целыми колониями.
Однако ранее учёным не было известно, каким образом нейротоксины влияют на работоспособность колоний пчёл и шмелей. Выяснить это помогла инновационная технология слежения, которую разработали специалисты из Гарвардского университета.
Оказалось, что неоникотиноиды наносят насекомым гораздо более существенный ущерб, чем предполагалось. Токсичное соединение, в частности, изменяет поведение пчёл, из-за чего они перестают заботиться о потомстве. Кроме того, химикат затрудняет регулирование температуры в гнезде, а этот фактор также играет немаловажную роль в жизни опылителей.
Авторы работы поясняют, что до сих пор лабораторные исследования позволяли выявлять те или иные повреждения, которые пестициды наносят отдельным особям. Отследить изменения, происходящие в колонии, и понять их природу оказалось намного сложнее, ведь такой "суперорганизм" насчитывает сотни и тысячи насекомых.
К тому же есть ряд факторов, которые могут искажать результаты наблюдений в естественных условиях. Это, к примеру, погода, болезни насекомых, цветочное разнообразие конкретной местности и так далее.
Как отмечает глава научной группы биолог Джеймс Кролл (James Crall), очевидно, что изучить поведение всей колонии возможно лишь при помощи визуальных наблюдений.
Ранее для этих целей исследователи наносили на тельца насекомых цветные метки, а затем чуть ли не покадрово изучали каждое полученное видео, наблюдая за той или иной особью. Но такой процесс невероятно трудоёмкий.
"Сложно наблюдать за [опылителями] даже в течение пятиминутного видео. Следить же за несколькими колониями в течение многих дней [таким образом] невозможно", — поясняет Кролл.
Поэтому его команда решила использовать специальное программное обеспечение. Исследователи усовершенствовали роботизированное оборудование, которое ранее использовалось для наблюдения за плодовыми мушками. Они создали передвижную платформу, оснащённую двумя камерами высокого разрешения с технологией компьютерного зрения.
Эти камеры помогли учёным непрерывно "шпионить" за колониями шмелей, которым предварительно прикрепили на спины метки с упрощённым QR-кодом размером три на четыре миллиметра. Устройства фиксировали движение не самого насекомого, а уникальных меток, и передавали данные на компьютеры для дальнейшего анализа.
Биологи поясняют, что выбрали шмелей, поскольку работать с ними легче, чем с медоносными пчёлами. Во-первых, их колонии содержат сотни, а не тысячи особей, а во-вторых, шмели могут "собирать урожай" в относительно ограниченном пространстве, тогда как пчёлы привыкли совершать более длительные перелёты.
Специалисты сконструировали для шмелей имитацию гнёзд, а также пространство для кормления. Девять колоний стали экспериментальными и ещё три – контрольными. Шмели из первой группы кормились сахарным сиропом с добавлением неоникотиноида под названием имидаклоприд. Насекомых ни в чём не ограничивали: они могли питаться, когда захотят и сколько захотят.
Второй группе достался нектар без токсичной "приправы".
Эксперимент продлился в течение 12 дней, и за это время общий уровень активности и социального взаимодействия опылителей из первой группы заметно снизился. Кроме того, в то время как шмели из контрольной группы проводили около 25% ночного времени, заботясь о своём потомстве, их сородичи, употреблявшие пестицид, тратили на это лишь 20% времени. Команда отмечает, что по ночам шмели из первой группы были вялыми и апатичными.
В другом эксперименте Кролл и его коллеги при помощи температурных датчиков выяснили, что имидаклоприд негативным образом влияет на способность колонии к терморегуляции (ранее мы подробно рассказывали, как насекомые контролируют температуру внутри гнезда).
Кроме того, дополнительные тесты показали, что инсектицид ослабляет способность шмелей создавать так называемые элементы изоляции из воска, которые также необходимы для поддержания нужной температуры внутри гнезда.
Подобное воздействие может пагубно сказаться на личинках, ведь в их развитии температура играет важную роль, поясняют эксперты.
"Это потомство – их будущее. Если насекомые не позаботятся о нём, то есть вероятность того, что это повлияет на всю колонию", — отметил Ричард Гилл (Richard Gill), эколог из Имперского колледжа Лондона, который не принимал участия в работе.
Для социальных насекомых, которые функционируют как "суперорганизм", невероятно важна слаженность и систематизированность работы. Даже один сбой может нарушить функционирование всего "механизма". В данном случае таких сбоев наблюдается несколько, а это означает, что воздействие пестицидов, вероятнее всего, остановит рост экспериментальной колонии и в конечном итоге погубит её, поясняют специалисты.
В дальнейшем команда Кролла намерена разработать новые инструменты для наблюдений за колониями опылителей, чтобы ещё подробнее изучить воздействие различных химикатов и других факторов стресса на работоспособность и выживаемость насекомых.
Кроме того, исследователи отмечают, что жизнь опылителей очень сильно зависит от циркадных ритмов. Снижение их активности по ночам может свидетельствовать о нарушении в работе некоторых генов, отвечающих за "настройку внутренних часов" организма, что вызывает поведенческие и физиологические изменения. Эти эффекты учёные также намерены изучить более внимательно.
Научная статья по итогам этой работы была опубликована в журнале Science.
Напомним, что ранее учёные признали световое загрязнение новой угрозой для опылителей, а для спасения от пестицидов предложили использовать светотерпию.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об особых дронах, которые могут взять на себя обязанности по опылению растений.
Ранее по теме
-
Биологи изучили странное поведение пчёл во время солнечного затмения29 суток назад
-
Пчёлы раскрывают учёным секреты работы человеческого мозга7 месяцев назад
-
Ничто человеческое не чуждо: среди пчёл нашлись "правши" и "левши"12 месяцев назад
-
Климат, пчёлы и кофе: глобальное потепление наносит новый удар13 месяцев назад
-
Пчёлы становятся королевами ульев благодаря растениям14 месяцев назад
-
Световое загрязнение признано очередной угрозой для опылителей15 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Шпионский скандал между Россией и Австрией
- Страшная аудиозапись убийства в лифте на юго-западе Москвы
- Мужчина открыл стрельбу в подмосковном колледже
- В московском метро запустили поезд Зимней универсиады-2019
- Убийца москвички и ее сына сознался в содеянном
Самое читаемое
-
Задержан подозреваемый в убийстве матери и сына: жертвы боролись за жизнь до последнего
- Ничто не предвещало смерть актера, еще вчера он озвучивал фильм
- Королеве красоты дали 13 лет за похищение человека
- Известная актриса всю жизнь скрывала, что отец ее дочери Кончаловский
- Умер пологовский потрошитель, убивший более 100 человек
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- BMW неожиданно объявила российские цены на кабриолет 8 серии
- Названы российские цены на обновленную Mazda6
- Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон
- Просроченные штрафы начнут взимать автоматически
Вести.Экономика
-
СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК
- Ликвидность - главная проблема для ФРС
- ЦБ РФ допустил ослабление рубля в декабре
- США объявили о санкциях против санаториев, отеля в Крыму и МГБ ЛНР
- Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Лекарство от рака найдено там, где никто не ожидал
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Горячий кофе оказался полезнее холодного
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
Лидеры ОДКБ сверили планы в Астане
- Жесткая посадка между лесом и болотом
- Скандал с шашлыками в колонии всплыл из-за развода Цеповяза
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
От аферы с датчиками дыма пострадали тысячи москвичей
- На Москву надвигается холодный антициклон
- В Битцевском лесу нашли ласку-фотомодель
- Музей Васнецова готовит очень личную выставку художника
- Первые зрители "Ненастья" увидели фильм Урсуляка на большом экране
- Выходные в столице: квест, географический диктант и поиск новых друзей
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Иммиграция вредит разнообразию кишечных бактерий
- Биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации
- В CERN стартовали эксперименты с падающей антиматерией
- Рыбные блюда помогут держать астму в узде
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Скандал: Прохор и Виталина оказались в психиатрической клинике
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"