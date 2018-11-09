Новак Джокович признан теннисистом года по версии ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович был признан Ассоциацией теннисистов-профессионалов лучшим игроком 2018 года. Кроме того, он получил награду "Возвращение года". В текущем сезоне Джокович выиграл два турнира Большого шлема – Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Напомним, что победителя года выбирают действующие игроки ATP. Сербский теннисист из-за травмы пропустил концовку прошлого сезона, однако сумел восстановиться и возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Лучшим игроком по версии болельщиков стал швейцарец Роджер Федерер, а награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру досталась испанцу Рафаэлю Надалю, сообщает официальный сайт ATP.