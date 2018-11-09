Талибы опровергли обвинения США, что Россия поставляет им оружие

Обвинения России со стороны США в поставках оружия талибам безосновательны. Об этом заявил в Москве Мохаммад Аббас Станакзай. Он глава делегации талибов, прибывшей на консультации. Движение "Талибан" запрещено в России как террористическая организация.

При этом Мохаммад Аббас Станакзай подтвердил, что у движения есть отношения с Москвой. Но это не значит, что Россия поставляет оружие "Талибану", подчеркнул Станакзай. Кроме того, он высказал условие для мирного урегулирования кризиса в Афганистане, сообщает "Интерфакс". Представитель талибов заявил, что для этого необходимо, чтобы все иностранные войска покинули Афганистан.

Несколько недель назад эту тему представители талибов затрагивали на переговорах с американскими представителями.

"Но переговоры пока не в той стадии, чтобы мы могли выдвинуть это требование и получить на него ответ", — отметил глава делегации талибов на переговорах в Москве Мохаммад Аббас Станакзай.

По его оценке, московские переговоры прошли успешно: талибы выслушали позиции всех участников и высказали наши собственные соображения. Представитель талибов выразил надежду, что эти переговоры и консультации не последние.

При этом Станакнзай заявил, что "Талибан" не признает нынешнее правительство Афганистана законным. Поэтому не будет вести с ним переговоры. "Кабул даже не прислал на эту конференцию своего представителя", — отметил Мохаммад Аббас Станакзай.