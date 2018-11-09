Опрос: большинство молодых британцев не хотят воевать

Почти половина молодых британцев, которые родились после 1981 года, не хотят воевать. Даже если начнется третья мировая война, 41% опрошенных постараются уклониться от службы в армии, а стать добровольцами готовы только 18%, пишет агентство ТАСС со ссылкой на социологическую компанию YouGov.

Что интересно, 47% британцев уверены, что крупномасштабный военный конфликт может начаться в ближайшие 40 лет.

В середине октября 2018 года фонд "Общественное мнение" провел опрос среди россиян. 64% респондентов уверены, что каждый молодой человек должен пройти через службу в армии. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных, 86%, считают, что отечественные вооруженные силы способны защитить страну от любых угроз.