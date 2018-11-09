Гражданин России задержан в Болгарии по запросу США

В Болгарии по запросу Вашингтона задержан 38-летний гражданин России, его подозревают в интернет-мошенничестве. Мужчину задержали на 60 суток, после чего его планируется экстрадировать в США.

Как отмечает РИА Новости, ордер на задержание россиянина был выдан нью-йоркским судом в связи с расследованием по делу о мошенничестве в интернете, ущерб от которого составил почти 7 миллионов долларов.

Задержанного подозревают в совершении компьютерного мошенничества в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года .В США за такие обвинения грозит до 20 лет тюрьмы.