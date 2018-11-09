Пророческое письмо Эйнштейна выставили на аукцион

На аукцион выставлено пророческое письмо физика Альберта Эйнштейна. В нем он высказывает мрачные прогнозы относительно печального экономического и политического будущего нацистской Германии. На израильском аукционе за письмо просят не менее 12 тысяч долларов.

Письмо датировано 12 августа 1922 года, сообщает РИА Новости. Эйнштейн написал его сестре после того, как после убийства министра иностранных дел Германии Вальтера Ратенау был вынужден покинуть Берлин.

"Никто не знает, где я, я считаюсь пропавшим..." – написал Альберт Эйнштейн.

Кроме того, он добавляет, что несмотря на антисемитизм его немецких коллег, его дела обстоят довольно хорошо. Он нашел уединение в тихом месте. При этом заработок его в основном не зависит от государства, а потому Эйнштейн считает себя по-настоящему свободным человеком.

Письмо выставят на торги 13 ноября. Аукционисты рассчитывают выручить за него от 15 до 20 тысяч долларов.