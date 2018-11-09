Террористы-смертники атаковали отель в столице Сомали: погибли 17 человек

В столице Сомали террористы атаковали отель, жертвами атаки стали по меньшей мере 17 человек, передает ТАСС.

Смертники подорвались возле гостиницы, всего было два взрыва.

Погибшие – мирные жители – в момент теракта проезжали мимо на общественном транспорте. Городские власти уверены, что количество погибших возрастет.