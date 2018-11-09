Тренера сборной Белоруссии Сидоренко прочат в клуб КХЛ

Наставник хоккейной национальной команды Белоруссии Андрей Сидорекно с высокой степенью вероятности в ближайшие дни может возглавить минский клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Он заменит уволенного накануне канадца Горди Дуайера.

Сидоренко в конце 1980-х завершал свою игроцкую карьеру в Минске и в 2007-2008 гг. работал в "Динамо" в качестве главного тренера, напоминает Чемпионат.Ru. Также 58-летний специалист тренировал "Спартак", "Металлург" из Новокузнецка, "Трактор", "Амур" и сборную Польши.

В нынешнем сезоне он возглавил сборную Белоруссии, в которой работал в 1993-1996 гг. Теперь по сообщениям из штаба минского "Динамо" ему будет предложен пост в кулбе. Сообщается также, что помогать тренеру будет Андрей Ковалев, ранее также работавший в "Динамо".