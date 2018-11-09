Трамп не будет предоставлять убежище мигрантам из Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что ограничил предоставление убежища нелегальным иммигрантам.

Как передает ТАСС, глава Белого дома заявил, что подписал соответствующий документ, согласно которому люди, незаконно пересекшие мексиканско-американскую границу, не смогут подавать документы на статус беженца в США.

Указ направлен против мигрантов из Центральной Америки, которые сейчас двигаются к США по территории Мексики. Когда 13 октября караван вышел из Гондураса, в нем было всего 160 человек. Проходя через латиноамериканские страны, колонна выросла до семи тысяч человек.

Пентагон заявил о том, что разместит на границе с Мексикой до семи тысяч военнослужащих. Трамп намерен отправить туда не менее 15 тысяч солдат. В настоящее время на южной границе США размещены 2100 военнослужащих американской Национальной гвардии.