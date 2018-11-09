Квартирный вопрос: золовка заказала убийство москвички и ее сына

В Савеловском суде Москвы избирали меру пресечения жителю столицы Дмитрию Батыгину. Убийца матери и 12-летнего мальчика привел в ужас окружающих своим странным признанием: он заявил, что раскаивается в содеянном, но при этом сказал, что получилось все "как-то некрасиво". Кроме того, вскрылись и другие подробности. СМИ сообщили, что сам Батыгин был наемным убийцей и действовал по заказу. Чью волю он мог исполнять?

Под прицелом десятка камер в Савеловском районном суде Москвы Дмитрий Батыгин остается невозмутимым. Женат никогда не был, детей нет. Из мест лишения свободы вышел меньше трех месяцев назад. А накануне был задержан по подозрению в совершении нового преступления.

Тела родственников 7 ноября в квартире на улице Софьи Ковалевской обнаружила мать женщины. Она забеспокоилась, что дочь и внук больше суток не выходили на связь. Приехала в гости. И когда зашла в квартиру, то увидела страшную картину. На полу лежали растерзанные тела родственников. Преступник нанес мальчику и его матери больше 30 ранений. Орудие убийства — нож — был рядом.

Следователям мать убитой рассказала, что дочь собиралась встретиться с неким Дмитрием. Вначале подозрение пало на земляка Екатерины. Но выяснилось, что у него алиби. Поиски продолжились. Через несколько часов в Подмосковье задержали Батыгина. В его квартире нашли неопровержимые доказательства — вещи погибших.

По некоторым данным, мальчика Батыгин, действительно, убивать не собирался. Такое у него было задание. Как сообщают СМИ, 30-летнего бывшего заключенного наняла золовка Екатерины Смирновой. Супруг погибшей скончался от инсульта около года назад. Часть квартиры завещал жене. Золовке это не понравилось. Она подала в суд. Но проиграла. И решила пойти на кардинальные меры — в прямом смысле убрать вдову брата с дороги на пути к двухкомнатной квартире. Якобы, нашла в Интернете идеального кандидата стать киллером — дважды судимого за убийство и попытку убийства Дмитрия Батыгина. Наняла его. Но мальчика попросила оставить в живых. Не получилось. 12-летний Саша поспешил на помощь матери. И сам стал жертвой убийцы.

Как сообщают СМИ, сейчас золовку погибшей задержали и допрашивают. А Батыгин во время заседания суда по избранию меры пресечения вдруг изменил свою позицию. Следователи в суде предсказуемо просили арестовать предполагаемого убийцу.

Адвокат Батыгина настаивал на домашнем аресте, но суд принял решение отправить подозреваемого в убийстве женщины и ее сына в следственный изолятор. Посчитал, что на свободе он может противодействовать следствию. Под стражей Батыгин пробудет до 7 января.