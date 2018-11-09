Формула-1. Ферстаппен выиграл первую тренировку в Бразилии

На бразильской трассе автодрома имени Жозе Карлуса Пасе в Сан-Паулу завершилась первая серия свободных заездов участников очередного этапа чемпионат мира в классе "Формула-1". Первым стал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, наш Сергей Сироткин – на 17-м месте.

Борьбу за лидерство во время тренировки вели три гонщика, уложившиеся в интервал 0,1 сек. Время Ферстаппена 1 мин. 9,011 сек, немец Себастьян Феттель из Ferrari уступил ему 0,049 сек., а чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes – 0,096 сек.

В шестерке лучших напарники трех призеров: австралиец Даниэль Риккардо (Red Bull), финны Кими Райкконен (Ferrari) и Валттери Боттас (Mercedes). Сироткин из команды Williams на 17-м месте, но снова проиграл своему напарнику Лэнсу Строллу: у канадца – 14-е место.